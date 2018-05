Ekolodzy przegrali bój o zrzut z tamy we Włocławku

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ekolodzy przegrali bój o zrzut wody z tamy we Włocławku. Barki z towarem mogły przepłynąć, ale wraz z nimi popłynęły też gniazda, jaja i pisklęta chronionych gatunków. Urzędnicy, którzy powinni zblokować decyzję, tłumaczą że nie zdążyli.



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wydał zgodę na zrzut wody, czyli spowodowanie sztucznej fali, bo poprosił o to przedsiębiorca, który chciał spławić Wisłą barkę z towarem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Bydgoszczy twierdzi, że RZGW zignorował prośby o zmianę terminu zrzutu wody z tamy.



- Gdybyśmy wiedzieli o tym odpowiednio wcześniej, to nie dopuścilibyśmy do tego zrzutu - tłumaczył Dariusz Górski z RDOŚ w Bydgoszczy.



Gniazda ptaków rzecznych, na łachach i wiślanych wyspach zostały zalane. Jak twierdzą ekolodzy, wobec takiego zagrożenia pisklęta są kompletnie bezbronne.



(TVN24/x-news)