Kielce: Tragedia nad zalewem. Utonął mężczyzna

W kieleckim zalewie utonął w środę, 20 czerwca, 56-letni mężczyzna. Według relacji świadków, miał kąpać się razem ze znajomym, a po chwili zniknął pod powierzchnią wody. Mimo szybkiej reakcji służb, nie udało się go uratować.



- Myśmy widzieli jego głowę, a za chwilę już jej nie było. Krzyczał, że on tonie. Za chwilę była straż, ale nie mogli go znaleźć. Szukali około godzinę – relacjonuje świadek zdarzenia.



- Świadkowie dość precyzyjnie wskazali miejsce, w którym ta osoba była widziana ostatni raz. Akcja była prowadzona przy pomocy łodzi i pontonu. Na miejscu działała też grupa wodno-nurkowa ze Starachowic i Sandomierza – poinformował Paweł Młynarski ze straży pożarnej w Kielcach.



W całym kraju od 1 kwietnia życie w ten sposób straciło w sumie 165 osób - wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji.



(x-news)