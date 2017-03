1 3

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych i Fundacji Del Cielo. Fundacja we współpracy z Towarzystwem otworzyła w 2016 roku Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek to miejsce, w którym przygotowuje się osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi