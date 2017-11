Brutalne zabójstwo w Gdańsku. Policja szuka sprawcy

Nie żyje mężczyzna zaatakowany przy Trakcie św. Wojciecha w Gdańsku. Według świadków nieznany sprawca zadał mu kilka ciosów nożem w brzuch i zbiegł. Sprawcy szuka teraz policja - informuje RFM FM.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Skóra /RMF FM

Według świadków sprawca podbiegł do idącego ulicą mężczyzny i kilkukrotnie, brutalnie ugodził go nożem w brzuch, po czym uciekł w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Mimo natychmiast udzielonej pomocy, ofiary napadu nie udało się uratować.



Policja nie zna jeszcze tożsamości nieżyjącego mężczyzny - nie miał przy sobie dokumentów. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa, ofiara to około 30-letni mężczyzna.

Reklama

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator, trwa zabezpieczanie śladów.

Sprawcy szukają między innymi kryminalni, wydział dochodzeniowo-śledczy, prewencja, pomaga także pies tropiący.

W mieście trwa obława.

Kuba Kaługa