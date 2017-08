Gdańsk: Agresywny pasażer na pokładzie samolotu

Na pokładzie samolotu, który wylądował w niedzielę na gdańskim lotnisku, doszło do awantury. 50-letni, agresywny mężczyzna nie chciał opuścić maszyny. Interweniowała Straż Graniczna.

Zdjęcie Awantura na gdańskim lotnisku (zdj. ilustracyjne) /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Samolot przyleciał z Doncaster i wylądował na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Na pokładzie awanturował się 50-latek z województwa kujawsko-pomorskiego. Mężczyzna nie chciał wyjść z samolotu.



Na pokład maszyny weszli funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej, którzy zastosowali wobec mężczyzny chwyty obezwładniające i siłą wyprowadzili go z samolotu.



Okazało się, że pasażer był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,6 promila alkoholu we krwi. Został przewieziony do gdańskiej izby wytrzeźwień.