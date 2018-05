Gdańsk: Awaria w przepompowni. Ścieki trafiły do Motławy

Po awarii w gdańskiej przepompowni ścieki zostały zrzucone do Motławy. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prewencyjnie rekomenduje zakaz korzystania z gdańskich kąpielisk - informuje TVN24.

Zdjęcie Motława w Gdańsku /Piotr Hukalo /East News

Do awarii w Przepompowni Ścieków "Oławianka" doszło we wtorek przed południem. Zalana została komora pomp, w tym cztery silniki elektryczne. Ścieków nie udało się wypompować. Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o spuszczeniu ich do Motławy.

Urząd Miasta Gdańska zapewnia, że nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Wojewódzki inspektor sanitarny uspokaja, że woda pitna nie została skażona.



Inspektor prewencyjnie zarekomendował zakaz korzystania z gdańskich kąpielisk. Formalnie nie może wydać takiej decyzji, bo kąpieliska będą czynne dopiero od czerwca.