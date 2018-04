Gdańsk: Ciężarna chciała sprzedać dziecko za 30 tys. zł

Do trzech lat więzienia grozi czterem osobom, podejrzanym o przestępstwo handlu ludźmi. Według Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie (woj. pomorskie), kobieta, będąc jeszcze w ciąży, chciała sprzedać za 30 tys. zł swoje nienarodzone dziecko.

Zdjęcie Sprawę wykryli policjanci z wydziału zwalczającego cyberprzestępczość /Damian Klamka /East News

Jak poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, sprawę wykryli funkcjonariusze KWP w Gdańsku z wydziału zwalczającego cyberprzestępczość. Policjanci na jednym z portali znaleźli ogłoszenie, z którego wynikało, że - będąc w ciąży - kobieta chce oddać dziecko.

"W ogłoszeniu podała, że sama nie może go zatrzymać, a nie chce porzucić. Poprosiła o kontakt oraz oferty. Ustalono, że na ogłoszenie to odpowiedziała para na stałe zamieszkująca poza granicami Polski. Doszło do spotkania, w którym uczestniczył również konkubent matki dziecka. Umówiono się na kwotę 30 tys. zł. Miesiąc przed porodem matka dziecka i jej konkubent udali się do miejscowości na południu Polski. Tam zamieszkali w wynajętym mieszkaniu" - głosi komunikat gdańskiej prokuratury.

Dziecko przyszło na świat 5 marca tego roku, a trzy dni później zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego.

"Jako ojciec został wskazany mężczyzna, który odpowiedział na ogłoszenie. Rodzice biologiczni otrzymali połowę z umówionej kwoty. Druga część miała zostać przekazana po zrzeczeniu się przez matkę praw rodzicielskich. Podjęte w tej sprawie czynności zapobiegły wywiezieniu dziecka kraju. Zostało ono odebrane i zapewniono mu opiekę. Przebywa u rodziny sprawującej nad nim pieczę zastępczą" - poinformowała prokuratura.

Wszystkim czterem osobom prokuratura zarzuciła przestępstwo handlu ludźmi, zagrożone karą nie krótszą niż trzy lata więzienia.

Oprócz tego, matce dziecka oraz mężczyźnie, który razem z nią zarejestrował dziecko jako ojciec, postawiono zarzut wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.

Biologiczni rodzice dziecka przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Drugi z mężczyzn również przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, zaprzeczył jednak, aby przekazał pieniądze. Druga podejrzana nie przyznała się do winy.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu wzajemnego kontaktowania się, a wobec podejrzanych, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, również poręczenia majątkowe w kwocie po 10 tysięcy złotych.