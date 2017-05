Gdańsk: Dręczyli i wykorzystywali 18-latka

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się w czwartek proces czterech osób oskarżonych o uprowadzenie 18-latka. Pokrzywdzony był wielokrotnie dręczony fizycznie oraz wykorzystywany seksualnie.

Zdjęcie Ruszył proces ws. uprowadzenia i dręczenia 18-latka (zdjęcie ilustracyjne) /Jacek Skóra /RMF FM

Sąd, na wniosek prokuratora, z uwagi na ochronę interesu pokrzywdzonego oraz to, że sprawa może obrażać dobre obyczaje, wyłączył jawność procesu.

Według prokuratury, trzej mężczyźni w wieku od 23 do 24 lat oraz 18-letnia kobieta w październiku 2016 r. przez całą dobę pozbawiali wolności 18-letniego pokrzywdzonego.

Sprawcy przetrzymywali go w samochodzie, w tym w bagażniku, a także wielokrotnie bili swoją ofiarę, przypalali papierosami, strzelali do niego z broni pneumatycznej, wskutek czego pokrzywdzony doznał licznych obrażeń m.in. w postaci ran postrzałowych. Ponadto oskarżeni wielokrotnie doprowadzili 18-latka do obcowania płciowego.

Śledczy ustalili, że oskarżeni nie mieli żadnego motywu osobistego dręcząc swoją ofiarę. Według niektórych mediów, porwanie i znęcanie się nad 18-latkiem miało być zemstą za to, że uderzył on wcześniej oskarżoną Patrycję S.

Troje oskarżonych przyznało się do winy. Adwokat Tomasz Przeworski, obrońca 24-letniego Daniela K., powiedział dziennikarzom przed wejściem na salę rozpraw, że jego klient bardzo żałuje swojego czynu.

Dwóch oskarżonych było już wcześniej karanych za m.in. za pobicie i kradzież.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat więzienia.