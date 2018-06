Gdańsk: Ruchome schody obcięły dziewczynce palce

Do tragedii doszło w "Centrum Kowale" w Gdańsku. Dziewczynka zjeżdżała z rodziną ruchomymi schodami, gdy wypadła jej bułka. Kiedy próbowała ją podnieść, palce dostały się do ruchomej taśmy schodów - informuje "Dziennik Bałtycki".

Do wypadku doszło w piątek wieczorem. "Na moich oczach wyrwało dziecku palce. Krew zachlapała wszystko co się dało. Podbiegłem i już palców nie było, nie było też gdzie ich szukać, bo wszystko pod spodem jest zabudowane. Nacisnąłem przycisk stop, ale przecież niewiele to dało" - opisał całe zdarzenie na Facebooku pan Mariusz, naoczny świadek zdarzenia.

Około dwuletnia dziewczynka trafiła do szpitala. Centrum handlowe wydało komunikat, w którym napisało, że schody zostały natychmiast zatrzymane. Wezwano karetkę i serwis techniczny.

- Oświadczamy, że trawelator na terenie galerii handlowej w Centrum Kowale jest oznakowany zgodnie z przepisami. Dzieci do 10 lat powinny znajdować się na terenie trawelatora pod opieką osób dorosłych, oznakowanie wprost wskazuje, że dzieci powinny być trzymane za rękę - napisano w oświadczeniu "Centrum Kowale".