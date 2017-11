Orkan Grzegorz odsłonił bunkry z czasów zimnej wojny

Orkan Grzegorz tydzień temu przeszedł nad Polską, a jak się okazuje, przypomniał także o historii. TVN informuje, że odsłonił bunkry z czasów zimnej wojny.

Zdjęcie Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu /Gerard /Reporter

Orkan Grzegorz przeszedł nad Polską tydzień temu, a skutkiem silnych wiatrów były dwie ofiary śmiertelne. Orkan dokonał wielkich zniszczeń, ale też dzięki niemu Pomorzanie mogli sobie przypomnieć o historii sprzed ponad 50 lat.

Jak informuje stacja TVN, wichura odsłoniła budynki militarne z lat pięćdziesiątych, które są częścią rejonu umocnionego Helu.



To dziesiątki ton betonu, które przez lata były niszczone przez korzenie drzew, wodę i piasek. Odeszły w zapomnienie, a natura przykryła to, co długo było szykowane jako gwarant bezpieczeństwa na wypadek wojny nuklearnej.



- Kiedy doktryna się zmieniła, umocnienia przestały być używane i wtedy przyroda zrobiła swoje - mówi dla TVN Wojciech Waśkowski z Muzeum Obrony Wybrzeża.



Jak dodaje, tym razem muzeum nie będzie zabierać odsłoniętych części bunkrów.