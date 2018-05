Pomorskie: Dyrektor przedszkola molestował pracownice?

62-letni dyrektor prywatnego przedszkola w Wejherowie (woj. pomorskie) usłyszał pięć zarzutów związanych z molestowaniem seksualnym trzech pracownic - podała prokuratura. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne

Jak poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym postawiła mężczyźnie Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa. Z ustaleń śledztwa wynika, że poszkodowane zostały trzy pracownice przedszkola, a do przestępstw miało dochodzić w latach 2013-2017.



Rzecznik wyjaśniła, że 62-latek, "wykorzystując istniejący stosunek zależności - pokrzywdzone były pracownicami kierowanej przez podejrzanego palcówki przedszkolnej - wielokrotnie doprowadził je do poddania się innej czynności seksualnej". Rzecznik dodała, że podejrzanemu zarzucono też usiłowanie doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej oraz usiłowanie doprowadzenia kolejnej pokrzywdzonej do obcowania płciowego. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

62-latek został zatrzymany w czwartek. Nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, których treści prokuratura nie zdradza.

Wawryniuk poinformowała, że po postawieniu dyrektorowi zarzutów prokuratura złożyła w gdańskim sądzie wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. Gdański sąd przychylił się do tego wniosku.