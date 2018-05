Sanepid: Woda w Zatoce Gdańskiej zdatna do kąpieli

Pomorski Sanepid poinformował w czwartek, w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do Motławy, że jakość wody z Zatoki Gdańskiej odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Wyniki dotyczą próbek pobranych we wtorek.

Zdjęcie Zatoka Gdańska /Fot. Karolina Misztal/REPORTER /East News

Także spółka Saur Neptun Gdańsk (SNG) odpowiadająca za gdańską sieć wodociągowo-kanalizacyjną poinformowała w czwartek, że "jakość wody w kąpieliskach jest dobra i stale się poprawia".

Komunikat Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ukazał się w czwartek przed południem na stronie internetowej instytucji. Poinformowano w nim, że badania objęły próbki wody pobranej we wtorek w kilkunastu miejscach Zatoki Gdańskiej począwszy od Gdańska - Sobieszewa (wejście nr 16) przez Stogi, Brzeźno, Jelitkowo, Sopot do Gdyni Orłowa i Śródmieścia.

"Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach" - poinformowano w komunikacie. W czwartek pobrano kolejne próbki wody do badań.

"Jakość będzie monitorowana"

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapowiedział, że "jakość wody z rejonu Zatoki Gdańskiej, w miejscach, w których planowane jest utworzenie kąpielisk będzie nadal monitorowana w kolejnych dniach". W komunikacie wyjaśniono, że istnieje "prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w obrazie mikrobiologicznym wód Zatoki z powodu awarii Przepompowni Ołowianka w dłuższej perspektywie czasowej". Pomorski Inspektor Sanitarny w dalszym ciągu podtrzymuje prewencyjne ostrzeżenie przed kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej. Ostrzeżenie jest aktualne do czasu uzyskania i przedstawienia wyników badań próbek wody pobranych w czwartek.

SNG potwierdza

Spółka SNG poinformowała, że wyniki badań wody pobranej w miniony poniedziałek w siedmiu miejscach (Jelitkowo, Brzeźno Molo, Brzeźno Dom Zdrojowy, Stogi, Świbno, Sobieszewo, Sopot Molo) wykazują, że "jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia Coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach". "Normy nie zostały przekroczone w żadnej z pobranych prób" - podkreśliła spółka w przesłanym komunikacie.

SNG zwrócił uwagę, że po przeprowadzeniu analizy porównawczej badań z ubiegłego piątku i ostatniego poniedziałku "można stwierdzić, że jakość wody się polepszyła, a poziom bakterii Enterokoki i E. Coli maleje - znajduje się w dolnych granicach norm". Saur Neptun Gdańsk zapewnił, że "do końca czerwca będzie przeprowadzać badania jakości wody na kąpieliskach". Próby laboratoryjne mają być pobierane i analizowane dwa razy w tygodniu i publikowane na stronie spółki. Spółka zaznaczyła, że jej laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB216.

W czwartek zainstalowano sprowadzony z Holandii silnik i uruchomiono pompę. W związku z tym wraz z rozruchem pompy zaprzestano spuszczać ścieki do Zatoki Gdańskiej, nadal jednak - w ograniczonej ilości - były awaryjnie odprowadzane do Motławy. Awaryjnego spuszczania ścieków do rzeki zaprzestano ostatecznie w piątek rano.

Awaria i zrzut nieczystości do Motławy

W ubiegłym tygodniu we wtorek przed południem przestały działać urządzenia w Przepompowni Ścieków Ołowianka odbierającej 60 procent ścieków z terenu Gdańska i odprowadzającej je do Oczyszczalni Wschód. Awaria spowodowana została zalaniem komory pomp i znajdujących się tam czterech silników: dwóch głównych i dwóch zapasowych. Aby uniknąć zalania miasta przez cofające się z kanalizacji ścieki, w ubiegły wtorek ok. g. 13 spółka Saur Neptun Gdańsk (SNG) odpowiadająca za gdańską sieć wodociągowo-kanalizacyjną, zdecydowała o zrzucie nieczystości do Motławy. Do rzeki trafiało około 2,6 tysiąca metrów sześciennych ścieków na godzinę. Część nieczystości odprowadzano też bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej - na wysokości Zaspy.

Tydzień temu SNG poinformowała, że przed południem w przepompowni zainstalowano nowy - sprowadzony z Holandii - silnik i uruchomiono pompę. Wraz z jej rozruchem zaprzestano spuszczać ścieki do wód Zatoki Gdańskiej. Zrzut awaryjny do Motławy zakończył się w piątek rano.