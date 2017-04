​Słupsk: Wyjaśniono zbrodnię sprzed 19 lat? Zarzut zabójstwa dla 42-latka

Słupska prokuratura postawiła w środę zarzut zabójstwa b. mężowi zaginionej w 1998 r. - wówczas 20-letniej - kobiety. Śledczy wystąpią do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Zwłoki mogące być szczątkami zaginionej znaleziono w piwnicy domu w Debrznie (pomorskie).

Nie ma jeszcze wyników badań DNA, ale o postawieniu zarzutu zdecydowano na podstawie "całokształtu materiałów zebranych przez policję i prokuraturę".

O postawieniu 42-letniemu mężczyźnie zarzutu zabójstwa poinformował w środę PAP Jacek Korycki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku, która to jednostka prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dodał, że podejrzany odmówił składania wyjaśnień, nie ustosunkował się też do postawionego mu zarzutu. "Milczał" - powiedział rzecznik. Do wniosku o trzymiesięczny areszt mężczyzny, który złoży w środę prokuratura, słupski sąd ustosunkuje się najprawdopodobniej w czwartek.

Zwłoki mogące być szczątkami zaginionej w październiku 1998 r. - wówczas 20-letniej - Angeliki J. znaleziono w poniedziałek. Były zakopane w piwnicy domu, w którym przed laty mieszkała zaginiona. Zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku, gdzie przeprowadzono sekcję (śledczy nadal czekają na jej wyniki). Medycy sądowi zlecili też badania biologiczne szczątków, w tym badania DNA.

"Ponieważ nie zachowały się tkanki miękkie, badanie DNA musi zostać przeprowadzone w oparciu o materiał pobrany z kości, a taka analiza trochę trwa. Mamy nadzieję poznać wyniki tych badań za kilka dni" - poinformował PAP Korycki wyjaśniając, że postawiony 42-latkowi zarzut zabójstwa Angeliki J. oparto na podstawie "całokształtu materiałów zebranych przez policję i prokuraturę". Nie podał bardziej szczegółowych informacji nt. tych dowodów.

Daniel M., 42-letni dziś były mąż zaginionej kobiety został zatrzymany w poniedziałek, po odkryciu zwłok.

Śledztwo w sprawie zabójstwa Angeliki J. słupska prokuratura okręgowa wszczęła w połowie kwietnia tego roku na podstawie ustaleń dokonanych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: pracowników sekcji kryminalnej zajmujących się poszukiwaniami i identyfikacją osób oraz funkcjonariuszy z policyjnego Archiwum X (zajmuje się ono nierozwiązanymi w przeszłości sprawami).