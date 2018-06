Sopot: Władze i restauratorzy mówią "nie" roznegliżowanym plażowiczom

"Nieubranych nie obsługujemy" to kampania, w której władze Sopotu i tamtejsi restauratorzy apelują do odwiedzających lokale gastronomiczne turystów, by nie przychodzili spożywać posiłków ubrani jedynie w bikini lub kąpielówki. Właśnie rozpoczęła się trzecia odsłona tej akcji - informuje TVN.

Zdjęcie Sopot, zdj. ilustracyjne /Karolina Misztal /Reporter

Właścicielom lokali rozdano naklejki z napisem "Nieubranych klientów nie obsługujemy".

Reklama

Obsługa może odmówić plażowiczom zrealizowania zamówienia w przypadku braku odpowiedniego stroju. Roznegliżowanego plażowicza w lokalu może upomnieć także straż miejska, a w skrajnych przypadkach sprawa może znaleźć finał w sądzie.

Zdjęcie Plażowicze w Sopocie / Fot. Karolina Misztal/REPORTER / East News

Założenia kampanii dotyczą przede wszystkim restauracji położonych w okolicach pasa nadmorskiego.

Jak podaje TVN, akcja cieszy się coraz większą popularnością, a właściciele lokali zauważają zmiany w podejściu klientów.