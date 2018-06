Starogard Gdański: 7-latek połknął pięciozłotówkę. Pomogli policjanci

Funkcjonariusze policji ze Starogardu Gdańskiego (woj. pomorskie) pomogli 7-latkowi, który połknął monetę pięciozłotową - podaje tamtejsza komenda policji. Chłopiec z problemami z oddychaniem, dzięki ich interwencji, w krótkim czasie trafił do szpitala.

Zdjęcie Zdj, ilustracyjne /RAFAL FRYDRYCH /East News

Informację o zdarzeniu policjanci otrzymali w piątek 15 czerwca. 7-latek połknął monetę w mieszkaniu, w którym przebywał z mamą. Pięciozłotówka utknęła chłopcu w gardle, przez co nie mógł swobodnie oddychać.

Reklama

Po dotarciu na miejsce policjanci próbowali pomóc chłopcu wykrztusić monetę. Gdy to się nie udało, nieoznakowanym radiowozem z sygnałem świetlnym, odwieźli go do szpitala.

Jak podają, "od momentu otrzymania zgłoszenia do chwili przekazania chłopca zespołowi ratownictwa medycznego upłynęło zaledwie 7 minut".