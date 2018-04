Trójmiasto.pl: Prezydent Adamowicz poprawił pięć oświadczeń majątkowych

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz dokonał kolejnych zmian w pięciu oświadczeniach majątkowych z lat 2010-2012 - podał we wtorek portal trójmiasto.pl. Jak wyjaśniono, korekty dotyczyły zgromadzonych środków pieniężnych i opiewały na kwoty od 51 tys. do 321 tys. zł.

Zdjęcie Paweł Adamowicz /Piotr Hukalo /East News

Portal trójmiasto.pl poinformował we wtorek, że "w kwietniu na stronach urzędowych gdańskiego magistratu pojawiło się pięć korekt oświadczeń majątkowych prezydenta miasta Gdańska, Pawła Adamowicza; dotyczyły oświadczeń majątkowych składanych przez prezydenta w latach 2010-2012".

Portal wylicza, że: w oświadczeniu z 22.04.2010 r. była wpisana kwota "ok. 105 566,20 zł", teraz jest 157 224,92 zł - różnica wyniosła 51 658,72 zł; w oświadczeniu z 31.08.2010 r. była wpisana kwota "ok. 88 000 zł", teraz jest 240 584,06 zł - różnica wyniosła 152 584,06 zł; w oświadczeniu z 04.01.2011 r. była wpisana kwota "ok. 95 000 zł", teraz jest 303 390,14 zł - różnica wyniosła 208 390,14 zł; w oświadczeniu z 28.04.2011 r. była wpisana kwota "ok. 100 000 zł", teraz jest 337 577,77 zł - różnica wyniosła 237 577,77 zł; w oświadczeniu z 27.04.2012 r. była wpisana pierwotnie kwota "ok. 210 000 zł", 10.10.2012 dokonano jej pierwszej korekty i wyniosła wtedy 220 148,08 zł, teraz jest 541 935,13 zł - różnica wyniosła 321 787,04 zł.

Portal zaznacza jednak, że "nie chodzi o dodatkowy milion majątku prezydenta Gdańska". "Skoro bowiem w pierwszym oświadczeniu dokonał korekty o ponad 50 tys. zł, to w kolejnych oświadczeniach musiał tę kwotę powtórzyć. Korekta w drugim zeznaniu o 152 tys., uwzględnia już te pierwsze 50 tys., ale dokłada 100 tys. zł" - donosi portal.

Jak dodaje, "łącznie, w całym analizowanym okresie, majątek prezydent Gdańska wzrósł po korekcie oświadczeń o ponad 300 tys. - z ok. 210 tys. do 541 tys. zł."

Portal zaznacza jednocześnie, że "Paweł Adamowicz wprowadzenie niedawnych poprawek tłumaczy w samej korekcie wnioskiem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu". "Aktualizacja oświadczeń zbiega się bowiem w czasie z zarzuceniem przez śledczych Adamowiczowi zatajenia kolejnych oszczędności w wysokości niemal 180 tys. zł, których miał nie umieścić w oświadczeniu majątkowym za rok 2012" - pisze trójmiasto.pl.

Jak dodaje trójmiasto.pl, "powyższe korekty to już druga poprawka tych samych oświadczeń". "W 2015 r. prezydent zmienił w publikowanych dokumentach liczbę posiadanych mieszkań. W oświadczeniu Adamowicz nie ujawnił wtedy dwóch z siedmiu mieszkań, których jest właścicielem" - przypomina trójmiasto.pl.