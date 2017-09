Ustka: Wózek z dzieckiem wpadł do morza

Wózek z niemowlęciem wpadł do morza w Ustce - informuje RMF FM. Do nieszczęśliwego wypadku doszło w momencie, kiedy rodzice trzy i pół miesięcznego dziecka chcieli prawdopodobnie zrobić sobie zdjęcie na molo.

Zdjęcie Okoliczności wypadku bada policja, zdj. ilustracyjne /Mariusz Kapala /East News

Według doniesień RMF FM, wózek ruszył i wpadł do kanału portowego. Wypadek zauważył mieszkaniec Słupska, który natychmiast wskoczył do wody, by ratować dziecko. Niemowlę udało się wyciągnąć z wody.

Jak informuje RMF FM, dziecko trafiło do szpitala na badania.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja.