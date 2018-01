"DGP": Francuzi pozwą Polskę za caracale

Koncern Airbus Helicopters będzie dochodził rekompensaty finansowej od Polski w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem na śmigłowce wielozadaniowe Caracal - donosi we wtorkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna". Jak wynika z informacji gazety, pismo od Francuzów trafiło już do MON.

Zdjęcie Szef MON Antoni Macierewicz /FOT. MALGORZATA GENCA / POLSKA PRESS /East News

Według informacji "DGP", Airbus Helicopters chce oddać sprawę do arbitrażu międzynarodowego. Zajmie się tym prawdopodobnie Instytut Arbitrażowy Sztokholmskiej Izby Handlowej w Szwecji lub arbitraż w Szwajcarii.



Koncern ma przekonywać, że Polska prowadziła negocjacje pozorne, czyli bez woli zawarcia finalnej umowy. Francuzi będą domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przetargowym - informuje "DGP". Chodzi m.in. o liczne prezentacje śmigłowców w Polsce, testy, czy opracowywanie dokumentacji.

Według "DGP", łączna kwota to co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych, a jeśli pojawi się również wątek utraty potencjalnych zysków, może chodzić nawet o miliardy złotych.



Pismo od Francuzów jeszcze przed świętami trafiło do Ministerstwa Obrony, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rozwoju - pisze "DGP".



Przypomnijmy, że przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 r. Chodziło najpierw o 26 maszyn, potem 70, a ostatecznie o 50. W kwietniu 2015 r. MON wskazało na śmigłowiec caracal, a wartość kontraktu miała wynieść łącznie z podatkami 13,4 mld zł. We wrześniu 2015 r. rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej. Na początku października 2016 r. Ministerstwo Rozwoju uznało ofertę offsetową za niezadowalającą, a dalsze rozmowy - za bezprzedmiotowe.

