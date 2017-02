"DGP": Rekordowa liczba pozwoleń na broń

Niemal 200 tys. osób ma ją w Polsce legalnie do celów niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdj. ilustracyjne

Posiadacze zezwoleń legalnie kupili w Polsce w ubiegłym roku ponad 106 tys. sztuk broni. "Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że najczęściej osoby zainteresowane starają się o pozwolenie na broń myśliwską. W tej kategorii statystki co roku są podobne, a w 2016 r. liczba wydanych pozwoleń nawet spadła - do 5 tys. z 5,1 tys. w poprzednim.



Niewielka liczba pozwoleń na broń do ochrony osobistej wynika z tego, że kryteria policyjne, które należy spełnić, aby je otrzymać, są bardzo wyśrubowane - pisze dziennik.

Polska należy do państw, w których liczba osób z pozwoleniem na broń jest niska. Ze statystyki przedstawionej przez portal GunPolicy.org wynika, że w Polsce jest zaledwie 1,49 sztuk broni na 1 tys. mieszkańców, dla porównania w Czechach i na Słowacji ta liczba wynosi 8,3.