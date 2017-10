"Dziennik Gazeta Prawna": Antypisowski sojusz miast

Lokalni włodarze szykują się do kampanii medialnej przeciwko rządzącej partii – czytamy.

Zdjęcie Związek Miast Polskich planuje przeprowadzić kampanię informacyjną przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi (zdjęcie ilustracyjne) /McPHOTO /PAP/EPA

Po raz pierwszy w historii miasta chcą przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną zachwalającą polski samorząd. Równocześnie nie ukrywają, że przy okazji zaprotestują przeciw temu, co określają mianem centralistycznych zapędów PiS - informuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" Tomasz Żółciak.

Jak ustalił dziennik, decyzja o podjęciu działań - zwłaszcza jeśli chodzi o sfinansowanie kampanii - może zapaść w listopadzie. Pierwsze kroki samorządy zrzeszone w Związku Miast Polskich (ZMP) już podjęły. Chodzi o podwyższenie rocznej składki członkowskiej.

Wspólna akcja informacyjna miast ma być przeprowadzona w mediach ogólnopolskich i lokalnych. W grę wchodzą duże portale internetowe, telewizje, radio i gazety, a także media lokalne. W kampanii zaakcentowane mają być dwa tematy. Pierwszy to eksponowanie tego, co może obywatel, jakie są jego prawa względem samorządu i jak może z nich korzystać. Druga to promocja samorządu jako idei.

Kampania ma jeszcze jeden cel. Lokalni włodarze nie ukrywają napiętych stosunków między nimi a rządem. Główny zarzut dotyczy stylu polityki uprawianej przez PiS. Samorządy przekonują, że odzierane są z kolejnych kompetencji i instytucji, które nadzorują (np. faktycznie przejęcie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które co roku obracają kwotami rzędu 8 mld zł). Do tego mają rządowi za złe forsowanie reform bez konsultacji ze stroną samorządową.

