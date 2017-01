"Dziennik Gazeta Prawna": Darmowe leczenie dla wszystkich

W 2018 roku przestanie istnieć Narodowy Fundusz Zdrowia, a prawo do bezpłatnej podstawowej opieki medycznej przysługiwało będzie wszystkim, którzy mieszkają na terytorium Polski – to najważniejsze i najbardziej rewolucyjne założenia, jakie znalazły się w projekcie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Narodowy Fundusz Zdrowia ma zostać zlikwidowany w przyszłym roku /RMF FM

Aleksandra Kurowska na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" opisuje zmiany czekające służbę zdrowia. Jak czytamy, likwidacja NFZ zakończy kompetencyjny klincz między funduszem a resortem zdrowia - minister weźmie na siebie całą odpowiedzialność.

Kolejna zmiana dotyczy oddziałów NFZ, które zostaną zastąpione przez wojewódzkie urzędy zdrowia (WUZ). Wraz z NFZ zniknie składka zdrowotna. Opieka zdrowotna finansowana będzie z części PIT oraz m.in. dotacji budżetowych.

Z innych zmian, o których pisze gazeta, należy wspomnieć o ułatwieniu wizyty u lekarza w przychodni. Od pacjentów będzie się jedynie wymagać okazania dokumentu tożsamości.

