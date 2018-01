"Dziennik Gazeta Prawna": Jak się żyje w Polsce?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała raport oceniający jakość życia. Polska na tle innych państw nie wypada najlepiej – czytamy.

Zdjęcie Jakie jest samopoczucie Polaków? (zdjęcie ilustracyjne) /Adam Staśkiewicz /East News

Klara Klinger na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" analizuje wyniki raportu "How's Life? 2017". Dokument przedstawia jedenaście sfer życia i na ich podstawie pokazuje poziom życia w danym kraju. OECD bierze pod uwagę m.in. warunki mieszkaniowe, zarobki, godziny pracy, ocenę stanu zdrowia czy bezpieczeństwo oraz poczucie satysfakcji.

Jak w tym zestawieniu wypada Polska? Pochwalić się możemy przede wszystkim poziomem edukacji (aż 91 proc. osób między 25, a 64. rokiem życia ma co najmniej średnie wykształcenie, średnia OECD wynosi 67 proc.). Wysoki jest również poziom bezpieczeństwa (minimalna liczba zabójstw). To wszystko nie przekłada się jednak na poczucie komfortu. Poziom strachu w naszym kraju jest wyższy niż średnio w innych państwach.

W innych sferach mamy sporo powodów do narzekania - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Żyjemy krótko (o trzy lata krócej niż średnia z raportu OECD), a tylko 57 proc. uważa, że "jest dobrze" (średnia to 68 proc.). Wpływ na to bez wątpienia ma drugie miejsce Polski na liście krajów z najgorszym powietrzem. Powodem do zmartwień są również warunki mieszkaniowe.

Zaskakujące są zatem wyniki wskaźniku samopoczucia. 7,4 punkty to wyżej niż średnia OECD wynosząca 7,3 punkty. "Być może bierze się stąd, że sporo czasu poświęcamy na wypoczynek" - puentuje autorka analizy.

