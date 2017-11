"Dziennik Gazeta Prawna": Kaczyński chce dymisji Szydło

Prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził wolę zmiany na stanowisku premiera rządu podczas spotkania z wąskim gronem kierownictwa partii – twierdzi gazeta.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Pawel Wisniewski /East News

Piotr Zaremba przekonuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", że Jarosław Kaczyński zadeklarował chęć zmian w rządzie, które miałyby dotyczyć również premier Beaty Szydło. Jednak prezes PiS wciąż się waha przed przejęciem stanowiska szefa Rady Ministrów.

Reklama

Dlaczego Kaczyński zwleka z podjęciem decyzji? "Powodem są podobno nie tylko wątpliwości co do politycznego sensu wymiany, co zadawane sobie pytanie, czy praca na urzędzie premiera (...) jest na miarę zdrowia i kondycji lidera" - pisze Zaremba.

Dziennikarz informuje również, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się dla siebie stanowiska wicepremiera.

Wcześniej prasa podawała, że powodem zmiany premiera miałaby być narastająca liczba konfliktów w rządzie i brak decyzyjności Beaty Szydło.



Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".