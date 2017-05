"Dziennik Polski": "El Pais" wini Polaków za Holocaust

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew cywilny przeciwko największemu hiszpańskiemu dziennikowi "El Pais". W marcu na stronie internetowej medium zamieszczono artykuł, w którym obarcza się Polaków odpowiedzialnością za Holokaust – donosi gazeta.

W artykule "Polonia reescribe su historia de la Il Guerra Mundial" (Polska pisze na nowo swoją historię II wojny światowej - red.) autor, opierając się na opiniach m. in. Jana Grabowskiego i Jana Tomasza Grossa, dowodzi, że Polacy są odpowiedzialni nie tylko za Holokaust, ale również za "pogromy żydów" czy też "polowania na żydów" - czytamy w "Dzienniku Polskim".

Autor "El Pais" twierdzi m. in., że w wyniku polskich polowań na Żydów, zamordowano ich ponad 200 tys.

O sprostowanie konkretnych tez zawartych w tekście, do hiszpańskiego wydawcy zwróciła się w połowie kwietnia Reduta Dobrego Imienia. Jako że "El Pais" do tej pory nie sprostowała niepotwierdzonych informacji, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął cywilny pozew w tej sprawie.

