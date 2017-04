"Dziennik Polski": Specjalna straż do kontroli pieców?

Czy w Małopolsce powstanie osobna straż do kontroli pieców, która pomoże w walce ze źródłem smogu, jakim jest niskiej jakości węgiel i palenie śmieci w piecach? Zdaniem aktywistów wojewódzka jednostka jest konieczna, aby odpowiednio sprawdzać, czym pali się w ościennych gminach – pisze gazeta.

Zdjęcie Smog nad Krakowem /Marek Lasyk /Reporter

Małopolska Straż Ekologiczna (MSE) to najnowszy pomysł na wyeliminowanie palenia śmieciami w piecach w gminach wokół Krakowa. Warto podkreślić, że jest on przyczyną do ok. 30 proc. smogu w naszym mieście. Inicjatywa już spodobała się w gminach ościennych, popiera ją Krakowski Alarm Smogowy. Władze Krakowa podchodzą jednak do tego sceptycznie - piszą w "Dzienniku Polskim" Piotr Tymczak i Piotr Drabik.

Reklama

Z inicjatywą powołania MSE wystąpili niektórzy krakowscy radni. Jak mówi radny klubu "Przyjazny Kraków" Łukasz Wantuch, "w lecie taka straż mogłaby np. sprawdzać wycinkę drzew, wypalanie pól, zrzucanie szamba do rzeki".

Więcej w "Dzienniku Polskim".