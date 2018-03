"Fakt": Cała prawda o nagrodach PiS

Gazeta porównuje finansowe gratyfikacje członków rządu Beaty Szydło i Donalda Tuska.

Zdjęcie Była premier Beata Szydło przyznała sobie nagrodę w wysokości ponad 65 tysięcy zł /Jan Bielecki /East News

Jak czytamy w "Fakcie", w latach 2010-2015 nagrodzeni zostali tylko trzej ministrowie w Kancelarii Premiera. Igor Ostachowicz, Paweł Graś i Tomasz Arabski w sumie w tym okresie otrzymali 38 tysięcy zł.

Reklama

Z informacji gazety wynika, że w czasach rządów PO-PSL tylko minister środowiska dostał raz nagrodę - 12 tysięcy zł. Natomiast ówczesny premier Donald Tusk nagrody nie dostał.

"Fakt" porównuje to z nagrodami pieniężnymi dla członków rządu Beaty Szydło. Przypomnijmy, że wynosiły one od 36 tysięcy zł do 65 tysięcy zł dla ministra.

Więcej w "Fakcie".