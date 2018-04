"Fakt": Gigantyczne nagrody od ministra rolnictwa

173, 5 mln zł wydano w 2017 r. na nagrody dla pracowników agencji, instytucji badawczych, ośrodków i spółek podległych ministerstwu rolnictwa - ustalił "Fakt".

Jak wylicza "Fakt", 52 mln zł trafiło do pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy dostali średnio po 5,5 tys. zł. Z kolei 50 mln zł poszło na nagrody w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tam średnio pracownicy otrzymali po 8 tys. zł.



Jak zaznacza gazeta, aż 1,7 mln zł trafiło do szefów spółek i agencji. "Wielu z nich to pousadzani na stołkach działacze PiS" - czytamy.



Dwaj członkowie zarządu Krajowej Spółki Cukrowej otrzymali 62 tys. zł nagród, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dostał 51 tys. zł, a dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 37 885 zł - podaje przykłady hojności ministerstwa "Fakt".



