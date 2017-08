"Fakt": Kaczyński szykuje się na wojnę z Dudą?

Weta Andrzeja Dudy do reformy sądów wywróciły do góry nogami plan polityczny Jarosława Kaczyńskiego. W Prawie i Sprawiedliwości mówi się o ewentualnej wojnie z prezydentem – czytamy w dzienniku.

Jak pisze Magdalena Rubaj z "Faktu", Jarosław Kaczyńki przez wakacje planował wojnę. "Z kim? Ze wszystkimi, którzy - zdaniem prezesa- stoją na drodze dobrej zmiany" - czytamy.

"[Kaczyński] Jest w dobrej formie, i to takiej, że widać nastawiony jest na bój, bo jest wściekły" - mówi "Faktowi" jeden z polityków PiS. Gazeta pisze, że "wściekłość" Kaczyńskiego spowodowana jest między innymi prezydenckimi wetami ustaw reformujących sądownictwo.

Według dziennika, prezes PiS zamierza "zarzucić posłów ustawami", między innymi ustawą medialną, zmieniającą kodeks wyborczy oraz nowymi propozycjami aktów prawnych o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Kaczyński czeka też na propozycję ustaw prezydenta Dudy, ale... "Co on [tj. prezydent Duda] sobie myśli? My możemy odrzucić jego ustawę. Przegra. A my wtedy dajemy swoją nową. No i co?" - konfrontacyjnie komentuje polityk PiS.

"Jeśli będzie wojna z prezydentem (...) będziemy musieli wytoczyć ostre działa" - komentuje rozmówca gazety.

