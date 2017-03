Fakt: Morawiecki wygrywa wojnę o PZU

Wicepremier Mateusz Morawiecki odnosi zwycięstwo - podaje "Fakt". Prezes PZU Michał Krupiński, z którym wicepremier miał raczej chłodne stosunki został odwołany ze stanowiska.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Andrzej Hulimka /Reporter

Krupiński nazywany złotym dzieckiem PiS, uchodzi za człowieka ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. PZU jest jedną z bogatszych spółek dlatego Morawieckiemu zależało, żeby mieć w niej swojego prezesa, dlatego systematycznie podkopywał pozycję Krupińskiego - informuje "Fakt".



Prezes PZU czuł, że jego pozycja jest pewna, ponieważ stał za nim sam prezes Kaczyński co utrudniało zadanie wicepremierowi. Dlatego skorzystał on z okazji i gdy prezes PiS poleciał do Wielkiej Brytanii, rada nadzorcza PZU odwołała Krupińskiego ze stanowiska.





Więcej w dzisiejszym "Fakcie".