"Fakt": Opole "pogrąży" Kurskiego?

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wysłał pismo do Jacka Kurskiego. Domaga się wyjaśnień w sprawie problemów z organizacją opolskiego festiwalu - podaje dzisiejszy "Fakt".

Jak podaje współpracownik Kurskiego w rozmowie z "Faktem", Czabański, w "złośliwie sformułowanym" piśmie, upomina się o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Najprawdopodobniej na posiedzeniu RMN, które planowane jest na 1 czerwca, Kurski pożegna się ze stanowiskiem prezesa TVP.

Nie wiadomo jednak, czy Jarosław Kaczyński wyrazi zgodę na takie posunięcie, ale po "opolskiej katastrofie" pozycja Kurskiego osłabła jeszcze bardziej.

"Fakt" przypomina także historię odwołania prezesa TVP sprzed dziewięciu miesięcy, kiedy to właśnie prezes PiS przywrócił go na stanowisko, mimo odwrotnej decyzji rady. Teraz jednak oglądalność TVP spadła jeszcze bardziej, co nie działa na korzyść Kurskiego.

