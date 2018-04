"Fakt": PiS ma pretensje do prezydenta i premiera

Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają za złe prezydentowi Andrzejowi Dudzie podbijanie popularności na proteście opiekunów osób niepełnosprawnych. Krytyka spada również na premiera Mateusza Morawieckiego za nieumiejętne postępowanie w trakcie protestów w Sejmie – czytamy w dzienniku.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda spotkał się z uczestnikami stacjonarnego protestu rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie /Bartłomiej Zborowski /PAP

"Prezydent Andrzej Duda wykorzystuje protest niepełnosprawnych, żeby umocnić swoją pozycję na politycznej scenie" - tak, zdaniem gazety, uważają politycy PiS.

Obietnice głowy państwa niewiele go kosztują, bo to nie on układa budżet - czytamy. Z tego powodu postawa Dudy nie podoba się politykom partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy mają duże pretensje do prezydenta - pisze "Fakt".

Na cenzurowanym znalazł się nie tylko Andrzej Duda. Krytycznie oceniany jest również Mateusz Morawiecki.

"Premier powinien pojechać do protestujących mam i powiedzieć, że czeka na projekt prezydenta. A tak teraz jesteśmy 'na musiku' i rozwiązanie problemu protestu jest na naszej głowie" - mówi gazecie polityk z rządu PiS.

