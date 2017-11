"Fakt": PiS szykuje nową ofertę dla Polaków

Emeryci, samotni rodzice z niskimi dochodami i ludzie wracający z zagranicy to grupy, dla których PiS szykuje ofertę na kolejne dwa lata rządów – donosi gazeta.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji prasowej nt. dwóch lat rządów PiS /Paweł Supernak /PAP

Jak informuje "Fakt", podczas spotkania kierownictwa PiS dotyczącego rekonstrukcji rządu poruszono również kwestię kolejnych programów skierowanych do Polaków.

Priorytetem jest Mieszkanie Plus, czyli program tanich mieszkań od państwa, które będzie można wykupić.

Większa pomoc ma być skierowana do emerytów. "Chcielibyśmy, by najniższe emerytury rosły mocniej niż tylko o samą waloryzację" - mówi "Faktowi" jeden z ministrów. Gotowych rozwiązań jeszcze nie ma, są pomysły. Najniższa emerytura miałaby wynosić 50 proc. minimalnej pensji, co by oznaczało podwyżkę od marca o 50 zł brutto.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński domaga się także zmian w programie 500 Plus, a dokładnie kwestii matek samotnie wychowujących dzieci, mających niewielki dochód, ale niemogących uzyskać 500 zł na dziecko.

