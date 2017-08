"Fakt": PiS zlekceważyło ultimatum prezydenta

Andrzej Duda osobiście informował premier Beatę Szydło o możliwości rezygnacji z wręczania nominacji generalskich. Prezydent postawił rządowi jasne warunki. Zostały one jednak zlekceważone – twierdzi "Fakt".

Według informacji dziennikarzy "Faktu" Mikołaja Wójcika i Łukasza Maziewskiego, wojna między resortem obrony a Pałacem Prezydenckim jest już "naprawdę poważna".

"Cierpliwość prezydenta skończyła się z chwilą wszczęcia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego postępowania w sprawie generała Jarosława Kraszewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To człowiek, który zajmuje się analizowaniem dla prezydenta kandydatur przedstawionych do nominacji generalskich" - czytamy.

Duda nie spotkał się już w tej sprawie z Antonim Macierewiczem. Jak twierdzi jeden z rozmówców "Faktu", prezydent i minister obrony nie rozmawiają w cztery oczy, gdyż Macierewicz "na coś się umawia, a potem i tak robi swoje".

Prezydent spotkał się z premier Szydło i postawił jasne ultimatum dotyczące generała Kraszewskiego oraz warunek uwzględnienia prezydenckich wniosków w reformie armii. Zostały jednak zlekceważone.

"Co dalej?" - pyta gazeta. Jak twierdzą politycy PiS, w partii "zapadła decyzja, by bronić Macierewicza do końca".

