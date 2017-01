"Fakt": Poseł PiS sfałszował swój życiorys

​Po aferze ze Stanisławem Piotrowiczem wychodzą na jaw informacje o kolejnym polityku i jego pracy w PRL. Bliski kolega Jarosława Kaczyńskiego i szef PiS w Elblągu Leonard Krasulski sfałszował swój życiorys i ukrywał, że siedem lat służył w Ludowym Wojsku Polskim - informuje we wtorkowym wydaniu "Fakt".

Oficjalny życiorys szefa PiS w Elblągu wskazuje, że "od 1968 roku pracował Zakładach Piwowarskich w Elblągu, a w latach 70-tych aktywnie uczestniczył w wiecach i demonstracjach w Stoczni Gdańskiej i Trójmieście".



Z informacji IPN, do których dotarł "Fakt", wynika, że Leonard Krasulski służył wówczas w 1. Warszawskim Pułku Czołgów z Elbląga - jednostce, która pacyfikowała stoczniowców na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku.

"Fakt" skontaktował się w tej sprawie z politykiem.



"To prawda, moja jednostka brała udział w tych wydarzeniach. Nawet po drodze był wypadek z czołgiem" - przyznał w rozmowie z "Faktem" Krasulski. Na pytanie gazety o to, czy strzelał do robotników, odpowiedział, że "odmówił wyjazdu i został w koszarach".



