"Fakt": Posłowie PO przeciwko odwołaniu Pięty

Zaskakujące głosowanie ośmiu posłów PO. Opowiedzieli się przeciwko odwołaniu Stanisława Pięty z komisji śledczej ds. Amber Gold i zastąpieniu go przez Bartosza Kownackiego - czytamy w "Fakcie".

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /MAREK SZAWDYN/POLSKA PRESS /East News

Przeciwko odwołaniu Pięty zagłosowali: Grzegorz Schetyna, Rafał Grupiński, Marcin Kierwiński, Tomasz Lenz, Czesław Mroczek, Teresa Piotrowska, Kazimierz Plocke i Krystyna Skowrońska.

Reklama

Politycy przekonują, że to nie pomyłka, tylko sprzeciw wobec próby umieszczenia w komisji Bartosza Kownackiego - czytamy w gazecie.



"Fakt" zauważa, że ponad setce posłów PO Kownacki nie przeszkadzał.



Schetyna tłumaczył się w radiu TOK FM, że "to było głosowanie w sprawie trzech komisji" i on "głosował przeciwko machinacjom, które robi PiS przy usuwaniu ludzi z Nowoczesnej z innych komisji".



"Tyle, że głosowanie było w sprawie jednej komisji. A cały klub Nowoczesnej był 'za'" - czytamy w "Fakcie".



Więcej w "Fakcie".