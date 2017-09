​"Fakt": Prawie 400 tys. zł na kurs angielskiego dla urzędników

Urzędnicy ministra środowiska Jana Szyszki pojadą na pięć dni do Wielkiej Brytanii, aby tam uczyć się angielskiego - informuje czwartkowy "Fakt". Koszt kursu to... 397,6 tys. zł.

Chodzi o 40 osób, które w ciągu pięciu dni na Wyspach mają przejść ekspresowy kurs języka angielskiego. 397,6 tys. zł - bo na taką kwotę wyliczono cenę przedsięwzięcia - wypłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak czytamy, jest to koszt 40 godzin szkoleniowych (po 45 minut). W tym 20 godzin to zajęcia w grupach (nawet 8-osobowych), kolejne 20 - to zajęcia indywidualne - precyzuje "Fakt".

Gazeta zapytała o koszt podobnego szkolenia w Polsce. Jak czytamy, jedna z warszawskich szkół językowych oferuje pięciodniowy kurs wyjazdowy w Polsce, wraz z noclegiem w hotelu, posiłkami i anglojęzycznym nauczycielem za 120 tys. zł.

