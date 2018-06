"Fakt": Prezydent knebluje doradców

Prezydent zakazał swoim doradcom Zofii Romaszewskiej i Andrzejowi Zybertowiczowi występów w mediach - czytamy w "Fakcie".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda wręcza Order Orła Białego Zofii Romaszewskiej /Leszek Fidusiewicz /Reporter

Zakaz nałożony przez prezydenta na dwoje doradców może mieć związek z ich wypowiedziami na temat referendum konstytucyjnego, które chce zorganizować Andrzej Duda.

Reklama

Zofia Romaszewska stwierdziła, że wpisanie "500 plus" do konstytucji nie jest rozsądne, skrytykowała też ilość pytań zaproponowanych przez głowę państwa - przypomina "Fakt".



Z kolei, jak komentuje źródło gazety, "niejednoznaczność profesorskich wywodów Zybertowicza daje paliwo opozycji".



Według "Faktu", Zybertowicz miał powiedzieć, że nie zastosuje się do zakazu. Nie wiadomo, czy podporządkuje się Romaszewska. "Pani Zofia chodzi swoimi drogami" - mówi rozmówca z otoczenia prezydenta.



Więcej w "Fakcie"