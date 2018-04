"Fakt": Przesłuchania tylko wzmacniają Donalda Tuska?

W PiS po przesłuchaniu Donalda Tuska przed sądem w sprawie organizacji lotu do Katynia euforii nie ma – czytamy w dzienniku.

Zdjęcie Donald Tusk z przesłuchania wyszedł obronną ręką - twierdzą w rozmowie z "Faktem" politycy PiS /SERGEY GUNEEV /East News

Przesłuchanie Tuska przed sądem w sprawie organizacji lotu do Katynia trwało w poniedziałek kilka godzin. Nieoficjalnie politycy partii Jarosława Kaczyńskiego przyznają, że nie udało się byłego premiera "złapać" na niczym, co skompromitowałoby Tuska - donosi "Fakt".

"To jest zawodnik wagi ciężkiej" - mówi gazecie ważny polityk PiS. Dodaje, że z takich sytuacji były premier wychodzi obronną ręką.

"Moim zdaniem, wielogodzinne przesłuchania tylko go wzmacniają. Powinien dostać prokuratorskie zarzuty zdrady dyplomatycznej i tyle" - uważa polityk PiS.

"Wielu polityków Jarosława Kaczyńskiego widzi, że plan na to, by za wszelką cenę dobrać się do skóry Tuskowi, działa, ale na... jego korzyść" - ocenia gazeta. Czy oznacza to, że PiS "odpuści" Tuskowi, by nie podbijać popularności byłego premiera?

