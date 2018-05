"Fakt": Rezydenci czują się oszukani przez ministra

Zdaniem rezydentów, projekt ustawy, która miała zagwarantować wyższe pensje dla młodych medyków, nie wypełnia porozumienia, które zawarł z nimi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rezydenci znów grożą protestem - czytamy w "Fakcie".

Rzecznik Porozumienia Rezydentów OZZL Marcin Sobotka ujawnia w "Fakcie", że w trakcie negocjacji rezydenci zgodzili się na tzw. dodatek lojalnościowy, na którym zależało ministerstwu. Zgodnie z nim, rezydenci, którzy po zakończeniu rezydentury przepracowaliby dwa lata w kraju, dostawaliby za to 500 lub 600 zł miesięcznie w zależności od specjalizacji.



W projekcie przyjęto jednak, że pieniądze będą wypłacane tylko wtedy, gdy lekarz będzie pracował w placówce mającej kontrakt z NFZ.



Rezydentom nie podoba się też to, że z projektu ustawy określającej minimalne pensje wykreślono lekarzy. Ich zdaniem, oznacza to, że w najbliższych latach pensje nie będą wzrastać.



"Czujemy się oszukani" - mówi w rozmowie z "Faktem" Sobotka. Dodaje, że jeśli do 1 lipca postulaty rezydentów nie zostaną spełnione, wrócą do protestu.



Rzecznik resortu zdrowia zapewnia, że ministerstwo jest otwarte na uwagi.



