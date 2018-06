"Fakt": Rząd obniżył pensję, więc dostał podwyżkę

20 proc. – o tyle powinny zostać obniżone uposażenia dla parlamentarzystów i samorządowców. "Fakt" pisze, jak obniżka wygląda w praktyce, a dokładnie w gminie Kulesze Kościelne.

W wyborach parlamentarnych PiS w gminie Kulesze zdobyło 83,38 proc. głosów

Tu odejmiemy, tam dodamy i wójt wyjdzie na swoje - tak w skrócie można by opisać, jak z obniżką pensji poradził sobie wójt gminy Kulesze Kościelne Józef Grochowski.

Na ostatniej sesji rady gminy wójtowi formalnie pensję obniżono z 5860 zł na 4700 zł - donosi "SE".

Jednak dzięki zwiększeniu dodatku specjalnego - z 20 proc. do 40 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego - zamiast obecnych 10 364 zł będzie zarabiał od 1 lipca 10180 zł - czytamy.

"Uważam, że mam płace obniżoną, ale nie o 20 proc., tylko o pewna kwotę, wynikającą z przepisów, do których się dostosowaliśmy - powiedział "Faktowi" wójt.

"Jeśli ja nie miałem dotąd maksymalnych poborów, to rada nie mogła mi ich podnieść w innych składnikach? Jeżeli przepis na to zezwala, to o co chodzi?" - tłumaczył gazecie Józef Grochowski.



