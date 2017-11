"Fakt": Stefan Niesiołowski trafi do PSL?

Czwartkowy "Fakt" zastanawia się, czy Stefan Niesiołowski przejdzie do PSL. Zdaniem redakcji dziennika doświadczony polityk w ten sposób chce ratować klub parlamentarny ludowców.

Zgodnie z regulaminem Sejmu klub parlamentarny tworzy co najmniej 15 posłów. Ludowcy mogą niedługo mieć problem - gdyby z ich szeregów odszedł jeden poseł, przestaliby być klubem.

Do takiej sytuacji nie chcą dopuścić Europejscy Demokraci, którzy liczą na silną opozycję w Sejmie. Zdaniem "Faktu" czterej posłowie ED spotkali się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i zaproponowali mu, w razie potrzeby, przejście do PSL.



- Jeśli taki problem by powstał, z całą pewnością byśmy brali pod uwagę to, żeby klub PSL w Sejmie istniał - powiedział cytowany Niesiołowski.



Zdaniem dziennika to wyraźna deklaracja doświadczonego polityka, który w przeszłości był posłem m.in. ZChN, AWS i PO.



