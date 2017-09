"Fakt": Szydło lepsza od Morawieckiego o dwa głosy

Beata Szydło została wybrana Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy. Premier otrzymała dwa głosy więcej od uznawanego za faworyta do wyróżnienia wicepremiera Mateusza Morawieckiego – informuje dziennik.

Zdjęcie Premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki /Jan Bielecki /East News

Jak pisze Magdalena Rubaj z "Faktu", i premier Szydło, i wicepremierowi Morawieckiemu ogromnie zależało na zdobyciu tytułu.

Reklama

"Szydło bardzo potrzebowała czegoś, co podniesie jej pozycję, a przede wszystkim uspokoi nieco jej przeciwników, którzy podkopują jej pozycję i napierają, aby prezes przejął stery rządu" - mówi gazecie polityk PiS.

Z kolei wicepremier Morawiecki cały czas stara się budować swoją mocną pozycję, zwłaszcza że wielu to jego widzi na czele rządu, a on sam ma na to wielką ochotę - ujawnia dziennik.

Więcej w "Fakcie".