​"Fakt": Wipler bawi się za pieniądze fundacji

Przemysław Wipler, były poseł PiS, obecnie wiceprezes partii Wolność, prowadzi ostatnio bardzo wystawne życie - czytamy w "Fakcie". Problemem jest to, że polityk nie finansuje swoich zachcianek z własnej kieszeni, tylko z pieniędzy fundacji Wolność i Nadzieja - ustaliła gazeta.

Wiceprezes fundacji, która miała się zajmować sprowadzaniem do naszego kraju rodaków z imigracji, twierdzi, że Wipler oszukał go i udawał jego przyjaciela, by po cichu realizować swoje szemrane interesy - pisze "Fakt".

Polityk nie przyznaje się do winy, jego zdaniem wszystkie wydatki służyły fundacji. Z wyciągów konta, do których dotarł "Fakt", wynika jednak, że nie jest to do końca prawdą. Rachunki pokazują, że Wipler m.in. wydał ponad 4 tys. na sushi w jednej z Warszawskich restauracji, czy zapłacił blisko 8 tys. za taksówki, które woziły go po stolicy.

Mimo to polityk uważa, że nie wydawał pieniędzy na siebie, tylko na "wyjazdy na spotkania z wyborcami". Sprawę zbada prokuratura.

