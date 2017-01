​"Fakt": Wojska USA w Polsce to gwarant bezpieczeństwa? Sondaż

Polacy wierzą, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce gwarantuje nam bezpieczeństwo - wynika z najnowszego sondażu dla "Faktu" i Radia ZET.

Zdjęcie Powitanie żołnierzy amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w Żaganiu /Lech Muszyńsk /PAP

Jak informuje poniedziałkowy "Fakt", ponad połowa ankietowanych uważa, że amerykańskie wojska w Polsce to dobry pomysł, gdyż gwarantują nam one bezpieczeństwo. Ponad 35 proc. badanych jest jednak odmiennego zdania. 7,5 proc. ankietowanych nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.

Przypomnijmy, że amerykańskie wojska w Polsce zostały oficjalnie przywitane w sobotę. Do naszego kraju przyjechało 3,5 tysiąca żołnierzy, 400 pojazdów gąsienicowych i 87 czołgów Abrams.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych w Społecznych w dniu 13 stycznia 2017 roku na próbie 1100 osób. Zastosowano metodę telefoniczną.

