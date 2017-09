"Fakt": Zmiany w rządzie? Prezes PKP będzie ministrem

Andrzeja Adamczyka na stanowisku ministra infrastruktury i budownictwa zastąpić ma prezes Polskich Kolei Państwowych Krzysztof Mamiński – twierdzi gazeta.

Zdjęcie Prezes PKP Krzysztof Mamiński w rządzie Beaty Szydło? /Piotr Korczak /Reporter

Jak pisze w "Fakcie" Radosław Gruca, Adamczyk od miesięcy jest wskazywany jako niemal pewny kandydat do dymisji.

Kto mógłby zastąpić obecnego szefa resortu infrastruktury i budownictwa? Według informacji dziennika, fotel ministra miałby zająć Krzysztof Mamiński, obecnie prezes PKP.

"To kandydat, który dla PiS ma wiele zalet, a Jarosław Kaczyński ma do niego zaufanie. Do tego łączy ich to, że obaj stracili najbliższych w Smoleńsku" - mówi "Faktowi" osoba z otoczenia prezesa PiS.

Ponoć w branży kolejowej o prezesie PKP mówi się już per minister. Tak na łamach gazety twierdzi ekspert od rynku kolejowego.

Według gazety przeciwko zmianie protestuje... premier Beata Szydło, która ceni ministra Adamczyka.



