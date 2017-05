"Gazeta Polska Codziennie": Rząd zlikwidował ubóstwo wśród dzieci

Uruchomione w Polsce w ostatnim roku programy prorodzinne poprawiły jej miejsce w UE pod względem wsparcia finansowego osób mających dzieci. Program 500+ praktycznie wyeliminował ubóstwo wśród dzieci, po raz pierwszy od 27 lat - ocenia "Gazeta Polska Codziennie".

Zdjęcie Rodzina 500+ /Łukasz Piecyk /Reporter

Z kwietniowego raportu firmy doradczej PwC "Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE" wynika - czytamy w "GPC" - że pod względem świadczeń rodzinnych Polska znajduje się coraz wyżej w unijnych statystykach. Średnia świadczeń rodzinnych w 28 krajach UE wynosi obecnie ok. 9806 zł rocznie. Aż 18 państw nie osiąga tej kwoty. W Polsce suma ulg i dodatków dla statystycznej rodziny 2+2 sięga 8222 zł.



Daje to 13. miejsce w zestawieniu i awans aż o 11 pozycji w porównaniu z 2015 r. Taki skok był możliwy dzięki programowi Rodzina 500+ oraz wypłacaniu od stycznia 2016 r. przez 12 miesięcy po 1000 zł dla każdej matki, niezależnie od tego, czy wcześniej pracowała - zaznaczono w artykule.

"Obecnie dochody z gospodarstw domowych z trojgiem lub większą liczbą dzieci są w Polsce bliskie tym we Włoszech oraz w Hiszpanii"- szacuje cytowany przez gazetę Marcin Lipka, główny analityk jednego z portali finansowych. Przypomina, że w 2005 r. mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji członka rodziny wielodzietnej wynosiła nieco ponad 3 tys. euro (liczone przez Eurostat według lokalnego parytetu siły nabywczej PPS). Był to trzeci od końca wynik w ówczesnej Unii, po Litwie i Łotwie.

Zdaniem Lipki przy uwzględnieniu wpływu programu Rodzina 500+ dochód polskich rodzin wynosi obecnie 10,5 tys. euro PPS. Jest większy niż w Portugalii (8 tys. euro PPS), Estonii (9,1 tys. euro PPS), a także w Czechach (10,3 tys. euro PPS). U rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci do dyspozycji jest niemal taki sam jak tych zamieszkujących Włochy (10,7 tys. euro PPS) - wskazuje "Gazeta Polska Codziennie".