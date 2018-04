Gliński w "Rzeczpospolitej": Putin zemścił się na Kaczyńskim

Na Wschodzie wszyscy wiedzą, że Putin zemścił się na Kaczyńskim - mówi wtorkowej "Rzeczpospolitej" wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Szef MKiDN ocenia, że wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej jest "szalenie trudne". "Być może nie uda się w pełni wyjaśnić przyczyn katastrofy smoleńskiej, tym bardziej bez kluczowych dowodów. Wynika to niestety przede wszystkim z zaniedbań poprzedniego rządu" - uważa Gliński.

Pytany, czy do katastrofy pod Smoleńskiem mogło dojść w wyniku zamachu, wicepremier podkreśla, że nie można wykluczyć żadnej z opcji. "Pewne jest, że raporty pani Anodiny i pana Laska nie są wiarygodne. Nawet jeśli nie mamy wiedzy co do faktów, to mamy wiedzę co do charakteru systemu postsowieckiego. Istnieje taka hłaskowska kategoria 'prawdziwych zmyśleń': na Wschodzie wszyscy wiedzą, że Putin zemścił się na Kaczyńskim" - mówi Gliński.

Na pytanie, czy po ośmiu latach skończą się miesięcznice smoleńskie, Gliński odpowiada: "upamiętniliśmy wszystkie 96 ofiar katastrofy smoleńskiej". "Odczuwam ulgę, że udało się nam zbudować pomnik, po latach walki z PO, która tego pomnika nie chciała. To oczyszczające. Dobrze, że jest takie miejsce pamięci i zadumy. To moment symbolicznie kończący czas żałoby" - podkreśla Gliński.

"Najpiękniejszy obraz świata w posiadaniu narodu polskiego"

Szef MKiDN został też w wywiedzie dla "Rzeczpospolitej" zapytany o zakup dzieł od Fundacji Czartoryskich. "Wszystko było transparentne. W Sejmie musieliśmy przeprowadzić nawet nowelizację budżetu z przeznaczeniem określonej sumy na zakup kolekcji. Służby i NIK również prześwietliły sprawę już rok temu" - mówi wicepremier.

"Możemy być dumni, że najpiękniejszy obraz świata, 'Dama z Gronostajem' jest w posiadaniu narodu polskiego, każdy może go zobaczyć, jest pięknie wystawiony, na pierwszym piętrze Muzeum Narodowego w Krakowie. (...) Jesteśmy właścicielami, a nie - jak dotąd - petentami wobec prywatnej fundacji" - dodaje Gliński.

