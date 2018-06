Gowin w "Rzeczpospolitej": KE nie chce kompromisu z Polską

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że ustawa o IPN wymaga korekty - mówi w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Ocenia też, że "nie widzi gotowości do kompromisu ze strony Komisji Europejskiej" do wygaszenia konfliktu z Polską.

Zdjęcie Jarosław Gowin /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Gowin, pytany "jak teraz - po ubiegłotygodniowej wizycie w Izraelu - scharakteryzowałby stan relacji polsko-izraelskich", odpowiada: "jest obustronne oczekiwanie na usunięcie przedmiotu nieporozumienia".

"W Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Polska jest wielkim zwycięzcą transformacji ustrojowej i jednocześnie jednym z nielicznych sojuszników państwa Izrael w Europie" - mówi wicepremier. "Wszyscy politycy, osoby opiniotwórcze w Izraelu dostrzegają różnicę w podejściu Polski a krajów tzw. starej Europy" - dodaje.

Gowin przyznaje jednocześnie, że "problem ustawy o IPN" pojawiał się "we wszystkich jego rozmowach" z "jednym znaczącym wyjątkiem". "Tego tematu nie poruszył premier Netanjahu. To nie oznacza oczywiście, że dla niego ta sprawa nie jest ważna" - zaznaczył Gowin.

"Po pierwsze, moi rozmówcy wypowiadali się w bardzo ostrożny sposób na temat tej ustawy. Po drugie wypowiedzi sugerujące konieczność uchylenia ustawy w całości adresowane są moim zdaniem do izraelskiej opinii publicznej" - powiedział. "Poważni politycy izraelscy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że samo zagadnienie walki Polski z krzywdzącymi dla niej stereotypami związanymi z II wojną światową jest zbyt ważne, byśmy mogli całkowicie z tej ustawy zrezygnować" - podkreśla Gowin.

"Dla mnie kwestia wolności badań naukowych - nie tylko nad Holokaustem - jest rzeczą równie świętą jak dla Izraelczyków" - dodaje wicepremier.

"Izrael zdaje sobie sprawę z tego, że rozstrzygający będzie tu głos Trybunału Konstytucyjnego. Ten spór jest zawieszony do czasu tego orzeczenia. Nie ukrywam, że oczekuję na to orzeczenie z niecierpliwością. Skoro nawet prokurator generalny wskazuje, że kluczowy przepis tej ustawy jest niezgodny z konstytucją, to dla mnie nie ulega wątpliwości, że ta ustawa wymaga korekty" - zaznaczył.

Gowin został także zapytany o to, co dalej z reformą nauki. "Wierzę, że wkrótce zostanie uchwalona, a potem rozpocznie się proces jej wdrożenia" - powiedział.

Na pytanie, "co będzie w planie obozu Zjednoczonej Prawicy na ostatni rok kadencji", wicepremier odpowiada: "Jestem realistą. Wchodzimy w czteroetapowy maraton wyborczy. To nie jest czas na głębokie reformy".

"Z jednej strony powinniśmy poświęcić czas na intensyfikację działań związanych z planem Morawieckiego, jak Mieszkanie+ czy CPK. A z drugiej strony powinniśmy wygaszać zbyteczne konflikty" - ocenia. Dopytywany, czy "konflikt z UE da się wygasić", Gowin ocenia: "Nie jestem pewien. Nie widzę gotowości do kompromisu ze strony Komisji Europejskiej".

Gowin został także zapytany o to, czy jego zdaniem "Jarosław Kaczyński nadal będzie liderem Zjednoczonej Prawicy w 2019 roku". "Jestem, przekonany, że tak. Przejściowe kłopoty ze zdrowiem w niczym nie osłabiają zdolności decyzyjnych naszego rządu" - podkreśla.

