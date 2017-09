Kaczyński dla "Sieci Prawdy": W listopadzie ocena rządu

W listopadzie dokonamy oceny rządu i wówczas zapadną decyzje; na razie jest dobrze - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci Prawdy". Jeśli nie będziemy ciężko pracowali, tylko "w polu leżeli", to możemy nie wygrać kolejnych wyborów - dodał.

Zdjęcie Premier Beata Szydło i prezes Jarosław Kaczyński /Robert Ostrowski /East News

Kaczyński był pytany w wywiadzie - który ma się ukazać w poniedziałek - m.in. o kampanię "Sprawiedliwe sądy", zmiany w rządzie, sytuację w partii oraz reparacje wojenne.

Reklama

Lider PiS podkreślił w rozmowie z tygodnikiem, że "bitwa o uczciwe sądy jest dziś najważniejsza".

Zapowiedział również, że w listopadzie zostanie dokonana ocena rządu. "Wówczas zapadną decyzje, ale na razie - patrząc na ogólne wyniki - mogę powiedzieć: jest dobrze" - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS skomentował też najnowsze, korzystne dla PiS sondaże poparcia dla partii politycznych. "Sondaże rzeczywiście są dobre - bo gospodarka szybko się rozwija, dotrzymujemy przyrzeczeń, w wielu miejscach sytuacja się poprawia - ale podtrzymuję to, co mówiłem w czasach, gdy nasze wyniki były gorsze: do sondaży nie należy przywiązywać nadmiernej wagi" - powiedział lider PiS.

"Z najnowszych sondaży oczywiście się cieszymy, ale zdajemy sobie sprawę, że naprawdę ważne są wyniki wyborów. Dziś z badań opinii publicznej wynika, że wygralibyśmy wybory z dużą łatwością, ale to nie oznacza, że jeśli będziemy popełniali błędy, jeśli nie będziemy ciężko pracowali, a jedynie +w polu leżeli+, to na pewno wygramy. Może być różnie" - mówił Kaczyński.

Według niego, "warto o tym przypominać", bo w jego partii są ludzie, którzy - jak wskazał prezes PiS - "uważają, że jest dobrze i będzie już zawsze dobrze". "To niebezpieczne myślenie" - przestrzegał Kaczyński.