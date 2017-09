​Kancelaria Prezydenta: Rozmowy tak, wypaczenia nie

Krzysztof Łapiński, rzecznik Andrzeja Dudy, zapowiedział, że prezydent nie podpisze swoich ustaw, jeśli "nie pozna ich" po pracach Sejmu i Senatu.

Chodzi o złożone we wtorek projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

"Prezydent jest otwarty na normalne prace Sejmu i Senatu nad projektami, ale zastrzegł, że skoro składa je jako prezydenckie, to nie ma zgody na ich wypaczenie, tak by on sam ich nie poznał" - powiedział Krzysztof Łapiński w radiu RDC.

Czym mogłoby być takie wypaczenie? Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", prezydent przede wszystkim nie zgadza się, by naruszyć ideę ponadpartyjnego wyboru członków do KRS - większością 3/5 głosów lub według zasady "jeden poseł - jeden głos (na wybranego kandydata)".

Tymczasem pomysł ten zdążyli już skrytykować wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.